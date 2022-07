SPORTMEDIASET – Napoli-Koulibaly, due gli scenari, tranne che AdL non cambia le carte in tavola

I prossimi giorni per il Napoli e il futuro di K2 saranno davvero decisivi e davvero sarà importante il possibile incontro con il presidente De Laurentiis. Arrivano aggiornamenti dal giornalista di Mediaset Carlo Landoni. “Koulibaly dovrebbe arrivare entro martedì, così come il patron dei partenopei. AdL ha proposto 6 milioni all’agente del giocatore 6 milioni all’anno, spedita al mittente. Ora l’incontro tra le parti, potrebbe far cambiare se De Laurentiis riuscisse con il suo carisma a ribaltare la situazione. Gli scenari sono che K2 resta fino a scadenza del contratto, oppure che vada via. Chelsea e Barcellona però hanno come priorità Kundè, perciò resterebbe a zero, a meno di un ribaltamento dopo l’incontro”.

La Redazione