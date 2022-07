SERIE B FEMMINILE – Il Napoli conferma la centrocampista Claudia Mauri

Claudia Mauri continuerà la sua avventura con il Napoli Femminile. Centrocampista di quantità e qualità, Mauri – nata a Vizzolo Predabissi il 18/12/1992 – è arrivata in maglia azzurra a metà della passata stagione ed ha collezionato 10 presenze con la formazione partenopea (realizzando uno splendido gol in casa dell’Inter). Mauri vanta ben 163 presenze (con 25 reti) in Serie A, categoria che frequenta da ormai undici stagioni avendo militato in questi anni con la Riozzese, il Mozzanica (6 campionati) ed il Milan (due stagioni e mezzo con 16 presenze al suo attivo in maglia rossonera). “Ho scelto di restare qui perché a Napoli ho trovato una famiglia; nonostante fosse la mia prima esperienza al Sud mi sono sentita adottata dalla città e dalla società. Insieme alle altre riconfermate, faremo di tutto per far ambientare immediatamente le nuove calciatrici che arriveranno e renderle partecipi di quel che significa giocare a Napoli”.

La Redazione