Rinnovo Spalletti? La proprietà azzurra ha gradito molto il suo primo anno

La questione del suo rinnovo non sarà all’ordine del giorno per un bel po’. Il Napoli ha dalla sua una opzione per il terzo anno da esercitare in primavera. Dunque, fretta non c’è: guadagna 2,7 milioni di euro a stagione e il suo lavoro nell’ultimo anno viene considerato in maniera positiva dalla proprietà. La missione ritorno in Champions è stata centrata, cosa non semplice viste le avversarie. Il mercato del Napoli, fino ad adesso, non lo rende scontento. Nel frattempo il tecnico di Certaldo questa sera alle ore 19,30 parlerà all’interno del Teatro Comunale di Piazza Madonna della Pace, dove snocciolerà i temi del mercato e sulla stagione che sta per cominciare.

Fonte: Il Mattino