Qui Dimaro – Oggi è prevista  una doppia  seduta. Stasera  parla Spalletti

DIMARO – La squadra è arrivata ieri alle 19.47 allo Sporthotel Rosatti di Dimaro, mentre oggi alle 19.30 Luciano Spalletti inaugurerà con la prima conferenza stampa il ritiro 2022. Un inizio in grande stile, non c’è che dire, che servirà soprattutto a chiarire almeno una serie dei punti all’ordine degli ultimi giorni: dalla questione Koulibaly in poi, certo. I primi tifosi, comunque, sono sbarcati in Val di Sole ancor prima del gruppo e hanno atteso i giocatori all’ingresso dell’hotel: non è ancora l’ondata azzurra attesa nei prossimi giorni, per carità, ma è comunque il segnale di un affetto che non ha confini. Le scene: Juan Jesus che abbraccia un sorridente Fabian; Lozano che saluta la gente; Olivera che tira dritto a testa bassa, concentrato o magari soltanto stanco; Demme, Mario Rui, Kvaratskhelia, Zerbin, Gaetano e un po’ di ragazzi. Tra i convocati ci sono anche Ambrosino, il principino del gol dell’ultimo campionato Primavera; il portiere Idasiak; il difensore Costanzo. Tornano il portiere Contini e i centrocampisti Folorunsho e Zedadka. A ricevere i cori? Spalletti. Tutti per lui. Oggi doppia seduta allo stadio Comunale di Carciato, come sempre aperta al pubblico: si comincia.

Fonte: CdfS