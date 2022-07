P. Salvione: “Sembra lontana la gestione di Milik, AdL deve far giocare tutti”

A Radio Marte, nel corso del programma “Marte Sport Live”, è intervenuto il giornalista Pasquale Salvione.

“Se va via Koulibaly può succedere di tutto, Spalletti si è sempre sbilanciato su di lui. La permanenza di Koulibaly potrebbe essere decisiva per il futuro di Spalletti, le cose non sono slegate. Mertens l’anno scorso non ha avuto grande considerazione, nelle idee di Spalletti non ha la stessa importanza per Koulibaly. Il presidente De Laurentiis deve valutare con molta attenzione l’importanza di Mertens, ha un feeling con il pubblico incredibile. Al di là di quanto Spalletti possa utilizzare Mertens, la società deve fare qualche passo verso i tifosi e con il rinnovo di Mertens potrebbe muovere qualcosa. Gaetano e Zerbin sono due talenti cristallini, due dei migliori giocatori della Serie B un po’ come Insigne a Pescara, mi auguro che Spalletti li possa valutare con tanta attenzione. È meglio dare fiducia a questi due talenti che a qualche giovane estero. Se fossi De Laurentiis, e so che l’allenatore vuole Koulibaly a tutti i costi, lo tengo senza nemmeno pensarci. Sembra lontana la gestione di Milik di qualche anno fa, il Napoli deve sfruttare Koulibaly finché lo paga. Per Dybala bisognerebbe contravvenire alle regole imposte da De Laurentiis, servirebbe una pazzia dal punto di vista economico. Il presidente ci ha abituato a non essere avvezzo alle follie”.