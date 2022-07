Nel contratto di KK nessuna clausola, quindi deciderà De Laurentiis

Il Napoli è arrivato a Dimaro per l’annuale ritiro di preparazione per la prossima stagione, ma ci sono delle situazioni rimaste in stand by, come quella di Koulibaly, come scrive Il Mattino. “Molto, se non tutto, ruota intorno alla figura del campione del Senegal, su cui hanno allungato lo sguardo potenti club. Nel suo contratto – è l’azzurro con lo stipendio più alto: 6 milioni annui – non vi è la clausola rescissoria, quindi sarà una scelta di De Laurentiis accettare un’eventuale proposta oppure trattenerlo fino al 2023. Non risulta che vi siano stati altri colloqui tra il presidente e Kalidou dopo l’informale chiacchierata del 18 maggio alla festa d’addio di Insigne. Dal Napoli è filtrata una proposta da 6 milioni a stagione, esattamente quanti il giocatore ne percepisce. Non è solo Spalletti a confidare nello sbocco positivo della trattativa. È evidente che la squadra si indebolirebbe senza KK perché ci sono pochi difensori al mondo forti quanto lui, peraltro a prezzi molto cari. E il primo a saperlo è proprio De Laurentiis, che non a caso non inserì la clausola nel contratto firmato nel 2018, conscio del valore del giocatore e della forza economica dei club suoi estimatori”.