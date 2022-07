Dries Mertens ha una priorità ed è chiara a tutti: rinnovare con il Napoli. Ciò che ancora non è chiaro è chi, in merito, dovrebbe fare il primo passo e chiamare il numero giusto. Se non dovesse farcela, se il club azzurro non dovesse chiamare più, l’attaccante belga potrebbe scegliere di tornare a casa, in Belgio, all’ Anversa, precisamente, il club che più di tutti si è mosso per lui. A riferirlo è Sky Sport.