Koulibaly, mai in serie A: martedì l’incontro al vertice con ADL

Nel futuro incerto di Koulibaly, una cosa appare sicura, come riporta anche Il Mattino: De Laurentiis ha escluso categoricamente il trasferimento del calciatore a una rivale italiana, per cui, nessuna possibilità per i tifosi bianconeri di vederlo alla Juventus. Intanto il senegalese non ha accettato il rinnovo col Napoli da circa 6 milioni di euro fino al 2027, alimentando ancora di più i sospetti di una rottura definitiva col club azzurro. Una possibile svolta alla vicenda Koulibaly potrebbe arrivare martedì 12 luglio, giorno fissato per l’incontro a Dimaro tra KK e il patron azzurro. Il presidente partenopeo potrebbe anche accettare l’addio a parametro zero alla fine della prossima stagione.