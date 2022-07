Koulibaly e AdL, parlarsi chiaro per il bene del Napoli e dei tifosi

Il mercato del Napoli al momento è bloccato in entrata, ma tutto sarà concentrato sulla questione Koulibaly e il suo futuro. Le voci sul difensore senegalese stanno diventando un problema e i tifosi cominciano a preoccuparsi. L’incontro dell’agente del calciatore Fali Ramadani con la Juventus ha accelerato l’ansia in città, anche se difficilmente la destinazione bianconera verrà accettata da K2 e dal club azzurro. Kalidou dovrebbe arrivare tra lunedì e martedì, mentre AdL ad inizio della prossima settimana. La sensazione è, come riporta il CdS, che martedì dovrebbe esserci l’incontro, un faccia a faccia, dove bisognerà parlare chiaro. Al momento la proposta di rinnovo (6 milioni in tutto) è stata rifiutata dal procuratore serbo. Il presidente del Napoli e il difensore senegalese però dovranno dirsi le cose come stanno ed evitare che il tutto si possa spezzare. Anche se il rischio di un addio non è da scartare, ma il parlarsi dovrà essere essenziale per il bene di tutti, compreso Spalletti e i tifosi partenopei.

La Redazione