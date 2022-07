In attesa dei Nazionali, sarà un ritiro da Champions e si attende AdL

Il Napoli da ieri sera è arrivato in Trentino, presso Dimaro-Folgarida, dove da oggi la squadra svolgerà già una doppia seduta di allenamento, per testare la condizione fisica. Mancano ancora i numerosi nazionali, arriveranno e qui dipenderà dai voli, tra lunedì e martedì. Attesi ovviamente Meret, vicino al rinnovo, Di Lorenzo, Koulibaly, Rrahamani, Anguissa, Elmas, Politano e Osimhen su tutti. Lunedì invece sarà la volta di De Laurentiis, che come riporta il CdS, dovrà risolvere diverse questioni di mercato. La prima è quella di Koulibaly, faccia a faccia, per chiarire la questione rinnovo o addio in estate. Pronto invece l’annuncio del rinnovo di Meret fino al 2027, ma anche sbloccare definitivamente Ostigard come quarto centrale. Infine anche i musi lunghi come: Demme, Fabian Ruiz e Politano, oltre che Ounas e Petagna sul mercato. Ci sarà da lavorare, ma comunque è un ritiro con vista Champions.

La Redazione