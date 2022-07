Fabian vuole andare a scadenza, potrebbe ritrovarsi in tribuna

Per Koulibaly c’è attesa, diverso il clima che si respira con Fabian: guadagna 2 milioni di euro e al momento ha detto di no a ogni proposta di rinnovo senza portare offerte di altri club. Chiaro che l’intenzione è quella di andare a scadenza. Ma il Napoli non ci sta ed è pronto al braccio di ferro. Il ds Giuntoli ripeterà a Fabian nelle prossime ore un concetto che vale per lo spagnolo e per tutti gli altri: qui chi vuole andare via deve portare una offerta congrua. E quale è il prezzo giusto per Fabian? Almeno 20 milioni. Se non arriva un club, lo spagnolo deve accettare di prolungare l’accordo. Sennò verrà messo ai margini, come è successo a Milik. Messaggio recapitato anche a Spalletti che magari non farà i salti di gioia. Ma così è. Due frecce avvelenate in questi primi giorni di ritiro. Due incognite che certo non fanno piacere all’allenatore.

Il Mattino