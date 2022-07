EURO CALCIO FEMMINILE – Olanda-Svezia 1-1, un tempo per parte e risultato giusto

Questa sera si è giocato per il girone C del campionato Europei calcio femminile tra l’Olanda e la Svezia. Le scandinave sbloccano la gara con Andersson che sfrutta al meglio l’assist del neo acquisto dell’A.c. Milan Asllani. La squadra del c.t. Gerhardsson sfiora il raddoppio con Hurtig, ma viene anticipata da Nowen che esce per infortunio. Nella ripresa arriva il pari delle “orange” con il diagonale vincente di Roord, anche se l’azione nasce da un rimpallo. La partita resta incerta, anche se l’Olanda chiude meglio i varchi. Girone C dove sono tutte ad un punto dopo il pari nel pomeriggio tra Portogallo e Svizzera e domani sera toccherà all’Italia del c.t. Bertolini contro la Francia a Rotherdam alle ore 21,00.

OLANDA (4-3-3): van Veenendaal sv (22′ van Domselaar 6); Wilms 6, van der Gragt 7, Nouwen 6 (41′ Olislagers 6.5), Janssen 6.5; Groenen 7, Van de Donk 6 (80′ Pelova sv), Spitse 7.5; Roord 8 (80′ Beerensteyn sv), Miedema 7, Martens 7. In panchina: Lorsheijd, van Dongen, Dijkstra, Casparij, Egurrola, Jansen, Leuchter, Brugts. All.: Parsons 6.5

SVEZIA (3-4-3): Lindahl 6; Ilestedt 6, Bjorn 7, Eriksson 7; Glas 7, Angeldan 6.5 (70′ Bennison 6), Seger 6.5, Andersson 7.5 (70′ Kaneryd 6.5); Asllani 7.5, Hurtig 5.5 (70′ Blackstenius 6), Rolfo 7 In panchina: Falk, Musovic, Sembrant, Nilden, Kullberg, Rubensson, Jakobsson, Blomqvist, Schough All.: Gerhardsson 6.5

ARBITRO: Cheryl Foster (Galles) 7

RETI: 36′ Andersson, 52′ Roord.

AMMONITI: /

ESPULSI: /

NOTE: cielo sereno, terreno in ottime condizioni. Corner: 3-4. Recupero: 7′ pt: 4′ st.

La Redazione