EURO CALCIO FEMMINILE – M. Bertolini (c.t. Italia) “La Francia? Dovremo giocare di squadra”

Manca meno di 24 ore alla sfida d’esordio nella fase a gironi dell’Italia femminile contro la Francia per gli Europei che si stanno svolgendo in Inghilterra. Il c.t. delle azzurre Milena Bertolini è intervenuta in conferenza stampa sulla sfida di Rotherdam delle ore 21,00: “Stiamo bene, abbiamo voglia di giocare e fare le partite di questa manifestazione bellissima dopo tanti giorni d’allenamento. Questo stadio ricorda un po’ quello dell’esordio mondiale, ma questo è un altro campionato da affrontare. Francia? È una squadra completa, di grande fisicità e intensità tecnica, lo sappiamo e dobbiamo affrontarla come gruppo con attenzione e ordine tattico per chiudere gli spazi. Formazione? I dubbi ci sono sempre e fino alla rifinitura non decido, ma anche quando scenderemo in campo i dubbi ci saranno, ma fa parte dell’essere un allenatore. Sarò soddisfatta se le ragazze daranno tutto poi vedremo come andrà a finire”.

La Redazione