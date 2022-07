ESCLUSIVA – Forte interesse di un club di serie C sul classe 2003 Antonio Vergara

Il Napoli di Luciano Spalletti è da ieri sera in Trentino, precisamente a Dimaro-Folgarida, ma nel frattempo il mercato entra nel vivo. La sessione estiva non riguarda solo i big, ma anche e soprattutto i giovani. Uno dei giocatori che si sono messi in luce è certamente il classe 2003 di Frattamaggiore Antonio Vergara. La sua non convocazione in Trentino è legata al mercato. Secondo quanto riportato da alcune fonti, la Pro Vercelli sta spingendo forte per il classe 2003 e non si esclude che si possa chiudere nei prossimi giorni.

Esclusiva a cura di Alessandro Sacco