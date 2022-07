E. Trotta (Esp. mercato): “La vicenda di Koulibaly ci accompagnerà per tutta l’estate”

A Radio Marte, nel corso del programma “Marte Sport Live”, è intervenuta la giornalista Eleonora Trotta, esperta di mercato.

“La vicenda di Koulibaly ci accompagnerà per tutta l’estate. Ci sono contatti frequenti tra Napoli e Ramadani, il giocatore al momento non vuole rinnovare ancora perché è l’ultimo contratto.

Koulibaly prima di firmare con il Napoli vuole vedere cosa succede all’estero, la Juve lo prenderebbe subito ma lui non reputa l’offerta della Juve quella dei suoi sogni. In caso di addio al Napoli preferirebbe continuare la carriera all’estero, non una questione di soldi, ma sa di essere uno dei migliori difensori e quindi vuole guardarsi intorno.

La speranza di Mertens ci sarà ancora per diversi giorni, non scartiamo l’opzione rinnovo. La storia di Mertens è fatta di cambiamenti improvvisi.

Il Napoli, in questa fase, vuole guardare al monte ingaggi facendo l’eccezione per Koulibaly.

De Ligt andrà via in pochissimi giorni, vuole andare al Bayern perché reputa la filosofia del club più vicina alla sua, anche per come si è trovato con Allegri. De Ligt, secondo lui, in Italia giocava con un modulo non adatto per lui.

Il Napoli, in questi anni, è la squadra che aveva meno bisogno di rinforzarsi visti i numeri dei giocatori. Meret rimane.

La società avrebbe dovuto lavorare meglio sui terzini e sui portieri.

Il Monza ha preso Marlon, mantiene l’ingaggio precedente, settimana prossima visite e firma. Sono sette innesti per il Monza, che si prenderà una pausa prima di scegliere l’attaccante.

Petagna preferirebbe rimanere a Napoli, anche perché Spalletti lo stima molto, ma è chiaro che lo spazio è poco. Ha avuto contatti con: Sampdoria; Torino e Monza. Il Monza vorrebbe l’attaccante dei sogni come Icardi, oltre un’italiano, poi sono spuntati nomi come Cavani; Dzeko e Dybala che sono inarrivabili”.