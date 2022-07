Le altre big di Serie A si stanno rinforzando in vista della prossima stagione, il Napoli si è fermato all’acquisto di Olivera e Kvaratskhelia. “Altrove si sono viste scene di entusiasmo per gli acquisti. È legittimo il diritto dei tifosi napoletani di sognare un grande colpo, magari da individuare tra i giocatori che sono svincolati (il primo pensiero è Dybala), tuttavia non si dimentichi che Spalletti parte da una valida base, integrata da Kvaratskhelia e Olivera, il talento di grande prospettiva e l’esterno sinistro a lungo invocato. Non bastano per puntare allo scudetto e nella conferenza stampa di stasera il tecnico chiarirà qual è il suo obiettivo di partenza. Altrove si sono registrati boom di abbonamenti, a Napoli – a poco più di un mese dall’inizio del campionato – la campagna neanche è cominciata. Da circa tre mesi, quando tramontò il discorso scudetto, vi è una cappa di pessimismo: va spazzata via. Spalletti ha sempre fortemente creduto nel rapporto con la piazza, sorprendendosi per i dissensi a dispetto della importante qualificazione Champions. Tocca a lui e alla squadra rinsaldare questo rapporto attraverso i risultati, ma è prima compito della società completare la rosa, se vuole «fare di tutto per vincere lo scudetto», come ha dichiarato De Laurentiis a fine campionato. E il Napoli quest’anno (e, si spera, anche in futuro) non può prescindere dal valore e dalla leadership di Koulibaly”.