DIRETTA LIVE – Prima seduta mattutina del Napoli a Carciato (09/07/2022)

9,40 – In attesa dell’arrivo del Napoli per la prima seduta d’allenamento, spunta il sole sul campo di Carciato.

Alba azzurro-partenopea a Dimaro Folgarida stamattina, il Napoli inizia ufficialmente la preparazione atletica per la prossima stagione agonistica 2022/2023. La squadra di Luciano Spalletti, in attesa dell’arrivo dei nazionali svolgerà la prima seduta di allenamento, in gruppo anche gli ultimi arrivati Mathias Olivera e Kvica Kvaratskeila. Ilnapolionline.com vi terrà aggiornati in tempo reale.