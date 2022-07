Dimaro, il ritiro “sospeso”, l’anno scorso per Insigne, ora per Koulibaly

Il mercato del Napoli sembra essersi fermato, ed intanto gli azzurri di Spalletti sono arrivati ieri a Dimaro per l’annuale ritiro di preparazione. “Poi si è tutto fermato perché, secondo consolidata prassi aziendale, altri acquisti saranno possibili soltanto dopo cessioni, come sottolinea oggi Il Mattino. E così anche in questo ritiro vi sarà un’atmosfera di cose sospese. Un anno fa la più pesante incertezza riguardò il futuro di capitan Insigne, reduce dal trionfo all’Europeo, e adesso è su quello di Koulibaly. Spalletti lavorerà a Dimaro aspettando definitive rassicurazioni sulla permanenza di Kalidou, per il quale già nell’estate 2021 si era dichiarato pronto a incatenarsi”.