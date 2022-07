Da Londra arriva una buona notizia per De Laurentiis

I tifosi del Napoli e Luciano Spalletti sono sempre in attesa dell’atteso faccia a faccia tra De Laurentiis e Koulibaly per la questione rinnovo. Secondo il giornalista di Sportitalia Alfredo Pedullà da Londra, sponda Chelsea, potrebbe arrivare una buona notizia per il patron del club azzurro. I “blues” dopo l’arrivo di Sterling, starebbe pensando di far tornare il difensore Ake, sempre dal City. Se fosse così, una casella per la difesa sarebbe colmata e una pretendente in meno per il difensore senegalese.

La Redazione