Da Kvaratskeila a Lozano, gli arrivi a Dimaro e le condizioni fisiche

Il Napoli di Luciano Spalletti da ieri sera, alle ore 19,47, è arrivato a Dimaro-Folgarida, presso l’Hotel Rosatti, dove la squadra azzurra alloggerà. Tra i più acclamati ovviamente i neo acquisti Olivera e il georgiano Kvaratskeila. Sorridente in foto Fabian Ruiz, anche se ovviamente la questione mercato pone l’accento su un umore diverso da parte dello spagnolo. Erano presenti anche i giovani Gaetano e Zerbin. Lozano infine, come riporta il Corriere dello Sport, dopo l’operazione alla spalla, sembra stare meglio e vuole recuperare la condizioni, in ritiro. In attesa infine l’incontro tra De Laurentiis e Koulibaly per parlare di rinnovo e farlo faccia a faccia, con sullo sfondo Barcellona e Chelsea.

La Redazione