Broja potrebbe arrivare a prescindere: dipenderà da Petagna #2

Armando Broja è sotto la lente di ingrandimento del Napoli dal mese di marzo e, tornato al Chelsea dal prestito al Southampton, sta cercando una nuova squadra in cui esprimere il suo innegabile talento. Ha strizzato l’occhio al Napoli e potrebbe essere l’erede di Osimhen, ma non è detto che il nigeriano debba essere ceduto per vederlo in maglia azzurra: il Monza alzerà il pressing per Petagna e la sua partenza sbloccherebbe l’affare. Il mercato del Napoli dipenderà molto dalla situazione di Koulibaly e il suo futuro: Deulofeu è in attesa, mentre le voci della fuga di Meret sono state smentite. A Dimaro arriverà il rinnovo e il reparto verrà completato con un vice di esperienza.

Fonte: Alfredo Pedullà