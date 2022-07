Valcareggi: “Gaetano e Zerbin vogliono fare bene a Dimaro e in prima squadra”

nel corso diè intervenuto, agente, con, diche ha parlato del futuro suo e di Gaetano : “devono partire per Dimaro con la voglia e l’entusiasmo di fare bene e provare a fare bene in prima squadra. La gavetta è stata dura e lunga, quindi è meritata questa convocazione.può fare bene, ha le qualità, ha l’attitudine. Lo ha già fatto a. Con l’entusiasmo e la voglia che ha vuole rimanere a. Non è una notizia quella che giovani comesiano a. Se la giocano con tutti. Sono sicuro chevincerà la sua sfida personale.hanno legato tantissimo. C’è feeling tra noi, il, non può venire fuori alcuna cosa brutta. Io ho presoquando era al. A me e apiacque tantissimo, da lì è cominciato un grande rapporto. Poi chiamandoè venuto aper una bella cifra. Adesso è in ritiro colper mettersi in mostra. Anche il lavoro dinon è semplice“.