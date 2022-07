Uno dei sostituti di Koulibaly fa parte della scuderia di Ramadani

In casa Napoli c’è grande apprensione, da Spalletti, passando alla squadra per finire a De Laurentiis, con sullo sfondo i tifosi azzurri, per il futuro di Koulibaly. Il difensore senegalese quasi certamente dirà di no alla Juventus, ma alla fine rifiuterebbe l’eventuale proposta di rinnovo che gli proporrà la società partenopea. K2 vorrebbe provare nuove esperienze, soprattutto in campo internazionale e il Chelsea attende. Il d.s. Giuntoli, come riporta il CdS, non sta a guardare e pensa già all’eventuale partenza di Koulibaly. Uno di questi è Nikola Milenkovic, difensore serbo attualmente alla Fiorentina. La coincidenza è che il suo agente, Fali Ramadani, è lo stesso del senegalese. Il costo non è proibitivo, sui 15 milioni, ma piace anche ad Inter e Juventus e non solo. Si attendono sviluppi e ovviamente con il rientro di De Laurentiis la quadratura del cerchio sarà più chiara.

La Redazione