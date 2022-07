In stand by la trattativa con il Brighton per Ostigard, un discorso che il Napoli dovrà andare a definire con il club inglese dopo aver strappato il sì del difensore centrale l’anno scorso in prestito al Genoa. Lui il rinforzo individuato come quarto centrale da aggiungere a quelli in rosa: il club azzurro vuole provare a chiudere la trattativa in prestito con obbligo di riscatto.

Il Mattino