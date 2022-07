Staff Napoli per uno in partenza un altro è già arrivato

Ieri, intanto, ha fatto il suo esordio nello staff tecnico di Spalletti un nuovo membro: Salvatore Russo detto Sasà. Non è passata inosservata, invece, l’assenza di Francesco Calzona detto Ciccio: la sua candidatura per il ruolo di ct della Nazionale slovacca è sempre più autorevole. Non resta che attendere l’ufficialità. Dopo Daniele Baldini e quasi certamente l’ex secondo di Maurizio Sarri, lo staff del tecnico di Certaldo si rifà il look.

Fonte: Cds