SERIE B FEMMINILE – Idea Ferrandi per il Napoli

Il mercato femminile è attivo, con la vetrina degli Europei in Inghilterra sullo sfondo. Il Napoli, neo retrocesso in serie B, ha la voglia di ritornare in massima serie. Il d.g. Zwingawer e il d.s. Biagio Seno stanno iniziando a comporre la nuova squadra. Confermata la centrocampista Claudia Mauri ex A.c. Milan, sta per convincere Sara Tui e restare in Italia. L’ultima idea è Giulia Ferrandi, reduce da una buona seconda parte di stagione con la Lazio Women e sarebbe per la mediana azzurro un acquisto davvero importante. Insomma, come riporta tuttocalciofemminile.com, un tridente perfetto.

La Redazione