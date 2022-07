Serie A, il valzer delle difese: da Koulibaly a Bremer, passando per Milenkovic e Skriniar

Le difese sono le grandi protagoniste del mercato in Italia, tra entrata e uscite: Skriniar va verso Parigi e Marotta tenta Bremer come suo sostituto, mentre il Napoli rischia di vedere Koulibaly accasato alla rivale Juventus, che deve già sostituire Chiellini e potrebbe perdere anche de Ligt; i partenopei hanno messo gli occhi su Milenkovic come sostituto, giovane di prospettiva abituato a giocare nella difesa a 4, mentre Sarri ha già visto arrivare Gila e aspetta solo Casale per rinnovare un pacchetto difensivo che è stato alquanto disastroso in alcuni momenti della stagione. Spalletti farebbe follie per tenersi KK e anche De Laurentiis vuole fare uno sforzo, ma le vie del mercato sono infinite e oltre alla Juventus ci sono anche il Chelsea e, più defilato, il Barcellona. Non si muoverà dall’Italia Bastoni, buone notizie per l’Inter e il calcio italiano: i difensori centrali forti e pronti sono merce rara, quelli italiani ancora di più di questi tempi. La sorpresa potrebbe essere il classe 2002 Viti, che ha ben figurato nella tranquilla stagione dell’Empoli di Andreazzoli e ha richieste sul mercato, pronto a diventare protagonista anche in questo ambito.

Fonte: Corriere dello Sport