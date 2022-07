Semplici: “ADL ha parlato di scudetto, Spalletti di difficoltà ad arrivare tra le prime quattro”

Leonardo Semplici, ex allenatore di Cagliari e Fiorentina, ha parlato oggi ai microfoni di 1 Station Radio, alla trasmissione 1 Football Club.

Adl ha parlato di Scudetto, Spalletti di difficoltà ad arrivare tra le prime quattro…

“Adl è il presidente è può dire ciò che vuole, ma Spalletti ha parlato di difficoltà ad arrivare tra le prime quattro, forse anche per dare uno stimolo al presidente per intervenire sul mercato e dargli una rosa competitiva per lo Scudetto. Magari Luciano non ha visto valutato che la rosa doveva essere integrata e ha parlato in quei termini. Il Napoli negli ultimi anni ci è andato vicino più volte, quindi bisogna fare qualcosa per alzare l’asticella”.

Sei stato quello che ha lanciato, tra i tanti, Meret e Vicario. Il primo, però, a Napoli non ha dimostrato il suo valore…”