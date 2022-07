Schwoch: “Bisognerebbe non dire con troppa enfasi che puntiamo a vincere lo scudetto”

Stefan Schwoch, ex calciatore del Napoli, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Marte Sport Live. “Siamo già molto in ritardo anche con la questione Mertens che se non è stata risolta in un anno, perché dovrebbe essere risolta adesso? Sia Mertens che il Napoli devono fare un passo. Situazione Koulibaly? Giocatore ancora sotto contratto e sarebbe una perdita molto importante per il Napoli. È il giocatore più rappresentativo della squadra. Andare in ritiro con tutti questi punti di domanda non è neanche bello. Anche perché andando a vedere le altre squadre, l’Inter prende Lukaku, la Juventus Pogba e Di Maria. Magari bisognerebbe non dire con troppa enfasi che puntiamo a vincere lo scudetto”.