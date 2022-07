Pistocchi: “Diego è Diego, ma non trovo giusto ritirare il numero di maglia”

Maurizio Pistocchi, giornalista, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Marte Sport Live.

“Dybala per me sarebbe stato il 10 perfetto per il Napoli, il numero di maglie attraversano delle generazioni ed è vero che Diego è Diego ma non trovo giusto ritirare il numero di maglia. Dybala sarebbe un colpo di marketing straordinario, sia per vendita di maglie che per gli abbonamenti, ma dare quei soldi all’argentino significa creare dei malumori che secondo me sono ingiustificati visto che quando uno è più bravo è giusto guadagni di più”.