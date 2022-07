Perillo, Rai: “Meret? La concorrenza aperta per un portiere è sempre stata sbagliata”

Antonello Perillo, giornalista Rai, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Marte Sport Live.

“Su Meret vorrei dire due cose: la prima è che la concorrenza aperta per un portiere è sempre stata sbagliata. Un esempio è quello che si è visto quest’anno con il dualismo tra Navas e Donnarumma nel PSG. Non è un caso che Donnarumma abbia perso certezze. La concorrenza con Ospina non ha aiutato Meret. A me piace lui, sappiamo tutti che ha qualche problema con i piedi, ma sappiamo anche che non è nato centrocampista. Ricordiamo anche le dichiarazioni di Spalletti. Io prenderei uno d’esperienza vicino a Meret”.