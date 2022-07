Mertens, il Ciro svincolato, pare veramente vicinissimo a Milik

Mertens, svincolato a parametro zero dal Napoli, è sempre più vicino al Marsiglia che lo ha individuato come rinforzo per l’attacco. Dopo il contatto tra l’Om e i suoi agenti la trattativa è da considerare in dirittura d’arrivo. A Napoli imperversano hastag in suo favore, Sarri pare che lo senta spesso perchp lo vorrebbe alla Lazio, ma a quanto pare il folletto belga potrebbe tornare a far coppia con Arek Milik. Intanto, Petagna piace al Monza ma non ci sono stati sviluppi nel discorso tra i due club

Il Mattino