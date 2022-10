Massimo Morales (all. Brescia femm.): “Osimhen? Il Bayern Monaco pensa di tutelarsi. Ecco come nasce la mia passione per il calcio in rosa”

Nel corso di One Station Radio, durante la trasmissione 1 Station Radio, condotto da Luca Cerchione, è intervenuto il tecnico del Brescia femminile Massimo Morales.

Il Bayern può permettersi de Ligt ed Osimhen? Sarebbero nomi validi per i bavaresi? “La possibilità economica c’è. Qui, se non hai fondi in cassa, non puoi fare acquisti, le regole sono molto ferree, se si muovono è perché posso farlo. Hanno già preso Mane e Gravenberch. L’obiettivo principale, ora, è de Ligt per sostituire Sule. Su Osimhen non saprei, credo sia più una tutela nel caso in cui Lewandoski dovesse andare via, come pare”.

Come sei passato dal calcio maschile a quello femminile? “Una sera c’era la Champions League maschile in tv, ed in contemporanea la Juventus Woman contro il Chelsea, che stavo seguendo dal pc. Mi sono reso conto che dopo un po’ avevo abbassato il volume della tv. Lì ho capito di essere più interessato a quel calcio. Sono stato vicino ad una squadra campana, poi ho accettato la proposta del Brescia perché il progetto mi ha convinto di più. Tra l’altro, a breve farò la seconda voce su Sky per l’europeo femminile”.

