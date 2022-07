Laudisa, giornalista: “Koulibaly-Juve in corso d’opera. Tradimento? Situazione diversa da Higuain”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Carlo Laudisa, giornalista, concentrandosi sulla trattativa tra Koulibaly e la Juventus: “Koulibaly-Juve, è tutto in corso d’opera. I bianconeri vogliono allontanare le titubanze del difensore, che fino a ieri è stato fedele alla causa azzurra. Questo pressing della Juventus va valutato nel lungo periodo: ad oggi è impossibile dire se Koulibaly abbia già cambiato rotta o resti al fianco del Napoli. I bianconeri, intanto, sono usciti allo scoperto ed è un primo segnale importante. Dal punto di vista economico, l’offerta è molto allettante: un triennale da 6-6,5 milioni di euro all’anno. Il Napoli non ha questa competitività dal piano salariale. Koulibaly dovrà fare verosimilmente una scelta di vita. Altre offerte? Ad oggi non ne sono arrivate. Il Barcellona non è nelle condizioni di soddisfare il calciatore e il Napoli. Il PSG sta chiudendo per Skriniar, mentre le inglesi stanno andando su De Ligt. Tradimento Koulibaly? Il calcio è fatto di situazioni, una diversa dall’altra. Higuain aveva una clausola, era già prestabilito che volesse andar via. Koulibaly ha un contratto in scadenza e un’età che avanza. Gli va dato atto che è sempre stato fedele alla causa azzurra, parlare di tradimento è assolutamente prematuro. Milenkovic? Per la Juventus no. Allegri ha dato due nomi: Koulibaly e Bremer. Dopodiché entrerebbe nelle nebbie, con tanti nomi vociferati e poco più. Gatti? E’ un calciatore che il Napoli ha cercato, potrebbe diventare protagonista di uno scambio con la Juventus. E’ ancora molto presto, ma mai dire mai“.