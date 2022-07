Koulibaly, il Napoli pronto al sacrificio, a Dimaro le decisioni

Il piano Napoli per blindare Koulibaly: l’offerta sarà di 5 milioni base più bonus, intorno al milione, al difensore senegalese che la prossima settimana sarà in ritiro a Dimaro. E sarà lì anche il presidente De Laurentiis, per cercare di arrivare alla fumata bianca. La Juve, intanto, si è fatta avanti. Kalidou è il preferito di Allegri, i bianconeri potrebbero arrivare ad offrire 30 milioni al Napoli (l’offerta al senegalese sarebbe invece tra i 6.5 e i 7 milioni di euro) ma troverebbero di fronte un muro, sia del club azzurro che del difensore. All’estero Chelsea e Barcellona potrebbero scendere in campo formulando le loro offerte, ma ci sarebbe comunque da convincere il Napoli che non vuole privarsene e che è pronto a un sacrificio economico importante per trattenerlo. I giorni cruciali saranno a Dimaro, è in ritiro che De Laurentiis proverà a strappare il sì di Koulibaly.

Il Mattino