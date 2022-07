KK ha preso atto dell’offerta di DeLa ma al momento vuole riflettere

DeLa, insomma, non è rimasto a guardare e ha rilanciato alla grande, ma le sensazioni continuano a essere negative: Kalidou per il momento non ha accettato, anzi ha declinato con la promessa di rifletterci su, e il fatto che Ramadani abbia parlato con la Juve significa apertura alla cessione. Significa voglia di cambiare aria: l’uomo e il campione meritano rispetto così come la sua legittima voglia di misurarsi altrove con prospettive più ambiziose. Fermo restando i sentimenti, l’anima, il vissuto: perché se è vero che la Juventus lo vorrebbe, lo è altrettanto che lui, il capitano, l’uomo che nel 2018 ha gelato lo Stadium con un colpo di testa da (quasi) scudetto, il simbolo di un popolo che quando vede bianconero in campo si accende come il Vesuvio, non ha intenzione di lasciare la città che lo ha amato visceralmente per otto anni con il cuore spezzato. A maggior ragione dopo la vicenda-Higuain: sarebbe uno smacco pazzesco. E poi, beh, il Napoli è già stato chiarissimo: non venderà Koulibaly alla Juve e neanche tratterà. Punto. Fine.

Fonte: CdS