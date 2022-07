Jarni, ex Napoli: “Dybala al Napoli? Paulo è un giocatore straordinario”

Robert Jarni, ex calciatore del Napoli, ha parlato oggi ai microfoni di 1 Station Radio, alla trasmissione 1 Football Club.

Si parla di Dybala al Napoli: può essere la piazza giusta per lui?

“Tutto dipende da come giocherà. Paulo è un giocatore straordinario, fa la differenza ovunque. Non voglio entrare nel merito del suo trasferimento, ma comprare un calciatore a quaranta milioni e perderlo a zero, mi fa strano”.

Di Lorenzo ti piace?

“Sì, anche se non l’ho mai seguito troppo. Vorrei segnalare il nome di Borna Sosa, è un terzino mancino davvero fortissimo, lo vedo bene in qualunque squadra di alto livello in Serie A. Gvardiol? Nelle ultime due partite abbiamo giocato contro Danimarca e Francia senza di lui. Per me è un ragazzo che può giocare sia centrale che terzino sinistro. Sa anticipare molto bene, ha una grande intelligenza calcistica e, nonostante sia molto alto, è anche velocissimo. Koulibaly? Vero che ha gli occhi addosso di mezza Europa, ma il Napoli non lo venderà facilmente. Adl non è uno che vende a cuor leggero e, anzi, il club azzurro è una bottega molto cara”.