Jacomuzzi: “Dybala al Napoli? Con Osimhen ci sarebbe da divertirsi”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Carlo Jacomuzzi, ex direttore sportivo del Napoli ed ex osservatore dell’Everton, che ha parlato di Koulibaly: “Koulibaly e la Premier? L’Everton aveva provato a prendere Koulibaly, quando c’era Ancelotti, ma non pigiò il piede sull’acceleratore e si passò ad obiettivi diversi. Oggi, invece, mi sembra strano che l’Inghilterra sia molto ferma sul mercato. Negli scorsi anni, tutte le operazioni principali venivano chiuse da maggio a giugno. Adesso le big inglesi stanno lavorando più chirurgicamente. Le tante rivoluzioni dirigenziali che ci sono state in Premier hanno portato a rallentare i top club inglesi. E questo potrebbe spingere ancor di più Koulibaly verso la Juventus, che ad oggi sarebbe in pole position“. Sul contatto Dybala-Napoli ha detto: “Se De Laurentiis prende a zero Dybala, può dargli qualcosina in più sull’ingaggio e far quadrare i conti. La coppia con Osimhen sarebbe fenomenale, ci sarebbe da divertirsi al Maradona“. Infine, un pensiero su Kvaratskhelia: “Ha qualità, può dare grosse soddisfazioni. Dovrà avere la fortuna di inserirsi velocemente ed entrare in simbiosi con i compagni e con l’ambiente di Napoli“.