Insigne, forfatit forzato, ma uomo immagine: anche un docu-film

Tutto rimandato: la grande festa, la prima volta, l’esordio in maglia Toronto di Lorenzo Insigne. Forfatit a causa del suo polpaccio, problema che si porta dietro da un po’. Forfatit a causa del suo polpaccio, problema che si porta dietro da un po’. La brutta notizia per Bradley, allenatore dei canadesi, è arrivata nella serata di mercoledì. Ha provato, ad esserci Lorenzo, ma il polpaccio ha detto no. Ne avrà ancora almeno per due settimane.

Non starà di certo fermo, Insigne, che in questo periodo è diventato un vero e proprio uomo immagine per i canadesi. Il club ha sfruttato il suo arrivo per una campagna di marketing massiccia: una collezione d’abbigliamento casual con i claim Famiglia e Tutti per uno sponsorizzata da Mitchell & Ness, tra i più noti brand d’abbigliamento al mondo, un’altra sponsorizzata dal marchio OVO, di proprietà del canadese Drake – tra i rapper più famosi sul palcoscenico mondiale, ambasciatore di Toronto -. Una collezione limitata con il volto di Lorenzo; un docu-film, «Il Magnifico», girato a Napoli negli ultimi mesi, prodotto e trasmesso da Tsn (la Espn di Canada) sulla vita di Insigne.

