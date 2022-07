Incocciati, ex. Napoli: “Può essere l’anno di Osimhen. Petagna fa sempre comodo”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Giuseppe Incocciati, ex Napoli, che ha parlato di Osimhen: “Può essere l’anno di Osimhen, ma bisogna costruirgli un’impalcatura seria attorno. Hai perso due calciatori come Insigne e Mertens, è tutto in evoluzione. Il Napoli deve sperare che questo Kvaratskhelia si inserisca al meglio e che supporti già benissimo un calciatore come Osimhen. Questi sono periodi dove il calcio fatica a rilanciarsi economicamente. Il ridimensionamento è doveroso quasi per tutti. E’ un peccato, chiaro: i tifosi vorrebbero sempre vedere il meglio per la propria squadra, ma servono grandi patrimoni. E questi ad oggi mancano in Italia, non solo a Napoli“. Un pensiero anche su Petagna: “Fa sempre comodo avere uno come lui, il Napoli lo sa bene. Ha struttura fisica, sa fare sportellate e ha grande personalità. Poi sa fare gol. Non avrei nessun problema a pensare che uno come Petagna possa essere un ottimo presente nel gioco del Napoli“. Infine, ha parlato delle lacune a centrocampo e in difesa: “I problemi degli azzurri, però, sono altri, non certo in attacco. In difesa e a centrocampo ci sono delle lacune e dei malumori che fanno pensare che qualcosa non vada. Anche sugli esterni, dove la situazione Politano va osservata. Queste cose possono creare ostacoli anche ad un allenatore esperto come Spalletti“.