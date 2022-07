Il Monza sogna in grande: Galliani ha sentito gli intermediari di Cavani

Il Monza sta cercando un attaccante dai grandi numeri e di esperienza per assicurarsi una salvezza tranquilla. L’ultimo nome è quello di Cavani, svincolato dopo l’ultima stagione al Manchester United: il giocatore è in ritiro con a nazionale uruguaiana e sta valutando tutte le opzioni per il suo futuro. Galliani ha già contattato gli intermediari del giocatore. Cavani è solo l’ultimo nome di una lista dei sogni per il parco offensivo del Monza, gli altri sono Icardi e Dybala. Più fattibili le piste Pinamonti e Petagna.

Fonte: gianlucadimarzio.com