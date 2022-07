Il d.s. Giuntoli pensa anche alle piste estere per il dopo K2

Il Napoli, come del resto una società che si rispetti, deve avere diversi piani alternativi, nel caso di addio di un big della rosa. Il futuro di Koulibaly non è semplice da decifrare, perchè sembrerebbe destinato a dire di no alla Juventus, ma anche al rinnovo del club azzurro sui 6 milioni. Ed è per questo che si deve attendere l’incontro tra le parti, per poi muoversi, eventualmente di conseguenza. Il d.s. Giuntoli, secondo il Corriere dello Sport, pensa a piste estere. La prima è il coreano del Fenerbache Kim Min-jae ed è già nei radar dal mese di Gennaio, alto quanto il difensore senegalese. Il secondo è il ventenne ecuadoregno del Bayer Leverkusen Hincapie e infine Senesi del Feyenoord.

La Redazione