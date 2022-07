Fabian Ruiz e Ounas, c’è il rischio di un Milik bis

Ieri il Napoli ha proseguito il mini ritiro a Castel Volturno, tra allenamenti, test medici e atletici, prima di partire nella giornata di oggi a Dimaro-Folgarida, dove arriverà in serata. In casa partenopea però non mancano i così detti musi lunghi e i vari dubbi da dissipare. Uno di questi è Fabian Ruiz che come riporta il Corriere dello Sport, ad oggi rischia di restare con il contratto in scadenza, come per Insigne, Mertens ed Ospina. Per lo spagnolo, dove con il suo agente ha detto di no a diverse richieste di rinnovo del club azzurro, c’è il rischio di un Milik bis. Anche il polacco non accettò di rinnovare e allora andò in atto una sorta di braccio di ferro con la società ed andò in Tribuna. Lo stesso potrebbe valere per l’andaluso ma anche per Ounas. Il franco-algerino sta dicendo di no a diverse proposte da parte di Monza e Torino, perciò non sarà semplice gestire queste due vicende.

La Redazione