EURO CALCIO FEMMINILE – Norvegia-Irlanda del Nord 4-1, vittoria agevole per le scandinave

Ieri sera a Southtampton si è giocata la sfida valevole per la fase a gironi di Euro 2o22 femminili tra la Norvegia e l’Irlanda del Nord. Le scandinave, dovevano rispondere al successo dell’Inghilterra e lo fa senza grossi affanni, chiudendo già la prima frazione avanti 3-0. Sblocca il match Blakstad, la classe 2001 del City batte sul suo palo Burns. Dopo 3 minuti arriva il raddoppio con il tocco a porta vuota di Maanum e poi il tris dal dischetto con Graham Hansen. L’Irlanda del Nord, segna il gol della bandiera, rete storica con Nelson, nonostante il tentativo di salvataggio del portiere norvegese Pettersen. Infine il 4-1 arriva su punizione con Reiten. Serata sfortunata per la Hegerberg, dove va più volte vicino al gol, uno lo fa ma annullato per fuorigioco, gara per lei stregata. Quest’oggi ci sarà il debutto della Spagna contro la Finlandia, ma non avrà per la rottura del crociato Alexia Putellas, in serata la super sfida Germania-Danimarca.

NORVEGIA (4-2-3-1): Pettersen 6; Sonstevold 6.5 (65′ Hansen 6), Mjelde 6.5 (81′ Bergsvand sv), Thorisdottir 7; Blakstad 7.5 (90′ Joesendal sv); Maanum 8.5 (65′ Risa 6), Engen 7; Eikeland 6.5 (65′ Saevik 6.5), Hansen 8.5, Reiten 9; Hegerberg 8.

In panchina: Skoglun, Mikalsen, Bjelde, Terland, Hansen, Ildhusoy, Haug.

All.: Sjogren 8.5

IRLANDA DEL NORD (5-3-2): Burns 6; Magee 7; Nelson 6.5, McFadden 5.5, Burrows 4.5 (65′ Holloway 6), Vence 5.5; Caldwell 5 (46′ Callaghan 5.5), McCarron 6, Magill 6 (79′ Wilson sv); Wade 7 (79′ McGuinness sv), Furness 7 (74′ McGuinness 5).

In panchina: Flaherty, Tunern, McKenna, Hutton, Rafferty, McDaniel, Andrews.

All.: Shiels 5

ARBITRO: Lina Lehtovaara (Finlandia) 7

RETI: 10′ Blakstad, 13’Maanum, 31′ Graham Hansen, 49′ Nelson, 54′ Reiten.

AMMONITI: McFadden

ESPULSI: /

NOTE: cielo sereno, terreno in ottime condizioni. Corner: 9-1. Recupero: 3′ pt: 5′ st.

La Redazione