EURO CALCIO FEMMINILE – Germania-Danimarca 4-0, strapotere netto delle tedesche

Questa sera c’era grande attesa da parte agli Europei femminili nella fase a gironi tra la Germania e la Danimarca, dove sulla carta era una sfida equilibrata. Invece la partita ha detto diversamente. Le tedesche partite forte e colgono ben due traverse da Rauch. Il vantaggio arriva con Magull che sfrutta un errore della difesa scandinava e batte il portiere ospite. Il raddoppio arriva con Shuller, male stavolta l’estremo difensore danese. Nel finale arrivano le reti di Lattwein e della sempre verde Popp. Un netto successo per la Germania dove ha dimostrato tutta la sua forza, mentre la Danimarca non ha mai dato segnali di poter reggere e chiude in dieci per il doppio giallo ai danni di Kuhl.

Germania: Frohms; Gwinn, Hendrich, Hegering, Rauch; Oberdorf (84′ Lohmann), Dabritz, Magull (69′ Dallmann); Huth, Schuller (61′ Popp), Buhl (61′ Brand).

Danimarca: Christensen; Sevecke, Pedersen, Veje; Thomsen (84′ Larsen), Troelsgaard (56′ Kuhl), Pedersen, Svava (70′ Sorensen); Madsen (56′ Gejl), Bruun (56′ Nadim), Harder.

Reti: 21′ Magull, 57′ Schuller, 78′ Lattwein, 86′ Popp (G)

Ammonizioni: Oberdorf (G), Rauch (G), Kuhl (D), Larsen (D), Hegering (G)

Espulsioni: Kuhl (D).

La Redazione