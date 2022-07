Il ritiro di Dimaro sarà luogo di firme: lo farà anche Meret

Questione di alternanza, questione di “piedi”, parole di Spalletti, investimento del club, addio di Ospina e tanto altro ancora, ma alla fine sembra proprio che Meret rinnoverà fino al 2027, la firma avverrà durante il ritiro a Dimaro. Stesso dicasi per un eventuale rinnovo di Koulibaly che, se dovesse avvenire, sarà ratificato in Val di Sole. Il Napoli che è al lavoro per il secondo portiere, dopo diversi sondaggi il club azzurro dovrà prendere la decisione definitiva. In corsa Sirigu che si è svincolato dal Genoa, l’altra ipotesi al momento è quella di Tatarasanu del Milan.

Il Mattino