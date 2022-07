Dimaro 2022 – D. Decarli (Nicer): “Domani sera le prime parole a Spalletti “2022-23”

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Diego De Carli, giornalista e responsabile della Nicer sul rituro azzurro in Trentino : “Ritiro? La cosa più importante è il ritorno alla normalità, perché oggi la normalità è proiettarsi nel futuro godendo di quello che la Valle di Dimaro offre. Si comincia sabato mattina (domani nd.r) con il primo allenamento. Quest’anno la squadra arriverà di sera e da domani mattina sarà in campo per allenarsi. Il campo è in condizioni splendide. È stata ricreata la pista ed è stata realizzata una tribunetta sul lato corto dello stadio, quindi si aggiungono altri 250 posti a sedere. L’idea era quella di organizzare una sfida tra giornalisti con una variabile, si farà per categorie di peso. Non sono in grado di dirvi quando arriverà il presidente, però posso ricordare che sabato sera (domani nd.r) c’è la prima conferenza stampa di Spalletti. Poi martedì abbiamo la serata con Spalletti e due giocatori, altra occasione per percepire se ci sono novità in atto”.

