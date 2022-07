Attacco e centrocampo: tutte le possibili alternative

Mentre tengono banco le vicende Koulibaly – Mertens, il Napoli lavora ancora sul profilo individuato per l’attacco, Deulofeu, lo spagnolo dell’Udinese: individuato da tempo, la società attende per piazzare l’affondo, cosa che potrà avvenire se nel reparto offensivo dovesse esserci qualche cessione. Un’altra ipotesi è Kostic dell’Eintracht Francoforte che è già finito nel mirino della Juve. L’altra opzione è Solbakken, il norvegese del Bodo Glimt cercato anche dalla Roma. E un’altra possibile ipotesi come esterno è Orsolini del Bologna. Tutto si muoverà soltanto se dovesse andare via Politano ma la pista Valencia si è bloccata. Stesso discorso per il centrocampo, un movimento in entrata avverrà se dovesse esserci un’uscita: tra i profili monitorati Svanberg del Bologna e Veretout della Roma.

Il Mattino