Argurio, ex ds Messina: “Koulibaly non correrà mai il rischio di restare col cerino in mano”

Christian Argurio, ex direttore sportivo del Messina, ha parlato oggi ai microfoni di “1 Football Club” sulle frequenze di 1 Station Radio.

Andare a parametro zero sembra diventata una mossa dei calciatori e dei loro procuratori

“Sembra di sì, soprattutto se guardiamo a Dybala e Bernardeschi. A volte si tira la corda al punto tale che si rischia di spezzarla, come nel caso di Federico che ha rischiato di restare col cerino in mano. Bisognerebbe accordarsi in anticipo con i calciatori, non all’ultimo minuto, per evitare queste situazioni. Bisogna allungare i contratti a due anni dalla scadenza, ma questo è il calcio moderno, ed è difficile da gestire anche per i dirigenti. Per Koulibaly, comunque, nonostante sono convinto resterà al Napoli, sono certo che non correrà mai il rischio di restare col cerino in mano.