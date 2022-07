UFFICIALE – Giorgia Tudisco dice addio al Pomigliano femminile

Ci sono momenti nella propria vita dove bisogna mettersi in gioco e cambiare la propria strada.

Lascio una società che è stata la prima a credere in me dopo un periodo personale complicato.

Qua sono rinata, sono cresciuta e maturata, ho dato tutto per questa maglia.

Insieme abbiamo condiviso gioie e momenti difficili, vittorie e sconfitte, ma soprattutto traguardi storici.

Ringrazio tutte le giocatrici, lo staff e gli allenatori con cui ho lavorato in questi due anni. Vorrei fare una menzione speciale per @gerryalfano82, amici un giorno, amici per sempre, grazie per tutto.

Ringrazio tutta la meravigliosa gente di Pomigliano e di Napoli che ho conosciuto.

Ma soprattutto ci tengo a ringraziare tutta la famiglia Pipola, in particolare il presidente Raffaele Pipola che in questi anni ha portato il Pomigliano sul più grande palcoscenico e mi auguro che possa continuare sempre così, e sempre nel nome della loro stella più luminosa, ANGELA.